A Milano Metafisica/Metafisiche, omaggio all'essenza oltre l'apparenza

Una grande mostra a Palazzo Reale e tre “capitoli espositivi” in tre grandi Musei milanesi con un programma multidisciplinare di iniziative per la città: "Metafisica/Metafisiche modernità e malinconia", è il progetto a cura di Vincenzo Trione, che mette in dialogo i maestri della Metafisica con gli “eredi” internazionali e con gli “allievi” del XX e XXI secolo