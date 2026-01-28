Quali sono le ideologie politiche dell'elettorato americano?

Nonostante la forte polarizzazione politica, la maggioranza relativa degli elettori statunitensi continua a collocarsi al centro dello spettro ideologico. I dati di un nuovo sondaggio YouGov raccontano un elettorato articolato e spesso indeciso, in cui le categorie di “destra” e “sinistra” non bastano più a descrivere le differenze interne ai due grandi partiti
