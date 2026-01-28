Offerte Sky
Terremoto Filippine, scossa di magnitudo 6.0 nell'isola di Mindanao

Lo ha riferito il Centro di Ricerca Tedesco per le Geoscienze (Gfz), aggiungendo che il sisma si è verificato a una profondità di 10 chilometri sotto la superficie terrestre

Un terremoto di magnitudo 6 della scala Richter è stato registrato a Mindanao, la seconda isola più grande delle Filippine. Lo ha riferito il Centro di Ricerca Tedesco per le Geoscienze (Gfz), aggiungendo che il sisma si è verificato a una profondità di 10 chilometri sotto la superficie terrestre. Non si hanno ancora notizie di eventuali feriti o danni.

