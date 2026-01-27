Il figlio del collaboratore di Hitler: “Mio padre meritò la morte"

Niklas Frank è il figlio del “macellaio di Polonia”, uno degli uomini più vicini a Hitler, poi giustiziato a Norimberga per crimini contro l'umanità. A Sky TG24 Insider parla dell’importanza della Memoria e avverte: “In Germania non abbiamo mai davvero affrontato gli orrori del passato. Così adesso la storia rischia di ripetersi”