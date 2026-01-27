Offerte Sky
Sopravvissuta alla Shoah: “Testimonierò l’orrore finché avrò parole”

Cristiana Mancini

Zelda Polofsky è nata in un piccolo shtetl - tipico villaggio ebraico dell’Europa orientale - nella Lituania-Polonia. Ha vissuto la persecuzione nazifascista, il ghetto e la clandestinità, fino alla fuga a New York a 16 anni. Oggi testimonia l’Olocausto perché, dice, non diventi mai una storia lontana

