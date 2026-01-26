Offerte Sky
Iran, Tajani: pasdaran siano inclusi nella lista dei gruppi terroristi

Mondo

"Giovedì, in occasione del Consiglio Affari Esteri - ha sottolineato il ministro - ci schiereremo, come Italia, a favore di sanzioni contro i responsabili di questo massacro"

''Se i dati sono quelli che stanno emergendo, con oltre 30mila morti, siamo ai livelli di Gaza". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite di Ping Pong su Rai Radio1, rispondendo a una domanda di Annalisa Chirico sulla repressione delle proteste in Iran. 

"Giovedì, in occasione del Consiglio Affari Esteri -ha sottolineato- ci schiereremo, come Italia, a favore di sanzioni contro i responsabili di questo massacro. Stiamo decidendo di inserire i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche".

