Groenlandia, la partita delle piattaforme continentali

I ricchi fondali marini sono una posta in gioco nella nuova corsa al Polo Nord, dove Russia, Canada e Danimarca si contendono porzioni di oceano che valgono miliardi e controllano rotte globali. Mentre i ghiacci si sciolgono, un meccanismo ONU assegna questi tesori basandosi su dati scientifici. Per Nuuk cedere significherebbe svendere diritti marittimi sovrani a un'America che snobba le regole accelerando una frattura transatlantica che potrebbe ridisegnare l'Artico da laboratorio di pace a scacchiere di potenze