Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Groenlandia, la partita delle piattaforme continentali

Daniele Moretti

Daniele Moretti
©Getty

I ricchi fondali marini sono una posta in gioco nella nuova corsa al Polo Nord, dove Russia, Canada e Danimarca si contendono porzioni di oceano che valgono miliardi e controllano rotte globali. Mentre i ghiacci si sciolgono, un meccanismo ONU assegna questi tesori basandosi su dati scientifici. Per Nuuk cedere significherebbe svendere diritti marittimi sovrani a un'America che snobba le regole accelerando una frattura transatlantica che potrebbe ridisegnare l'Artico da laboratorio di pace a scacchiere di potenze

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ