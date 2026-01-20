Offerte Sky
Mondo

Cosa succede davvero nelle fabbriche cinesi di Labubu?

Silvia Donnini

©Getty

I celebri peluche venduti dal colosso cinese Pop Mart sono diventati in poco tempo uno dei prodotti più richiesti al mondo, registrando vendite da record. Ma cosa c'è dietro la loro produzione? Secondo un'analisi di China Labor Watch, in una delle fabbriche cinesi specializzate è emerso un quadro di “sfruttamento, mancanza di sicurezza e condizioni degradanti”, ha detto il direttore della ong, Li Qiang. "Prendiamo molto sul serio il benessere dei dipendenti e abbiamo avviato un'indagine", ha replicato Pop Mart

