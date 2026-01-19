Offerte Sky
Mondo

Perché in Giappone non si è mai chiuso il dibattito sul superlavoro

Agnese Ranaldi

Tra video virali e dati ufficiali, l’overwork resta un problema strutturale dell’economia nipponica. E nonostante i dati del 2024 registrino un record di karoshi - le morti legate al troppo lavoro - per inseguire gli imperativi di crescita economica il governo di Sanae Takaichi valuta un allentamento dei limiti agli straordinari introdotti circa dieci anni fa. Come spiega la docente di diritto del lavoro Elena Sychenko a Sky Insider, le contraddizioni legate alla sfida demografica potrebbero aver giocato un ruolo 

 

