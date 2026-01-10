Dovrebbero ritornare sulla Terra non prima di mercoledì 14 gennaio i membri dell'equipaggio della Nsa a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dopo che uno di loro si è ammalato. Lo ha reso noto l'agenzia spaziale statunitense. "Nasa e SpaceX puntano a distacco dell'Equipaggio 11 dalla Stazione Spaziale Internazionale non prima delle 17:00 ET del 14 gennaio, con l'ammaraggio al largo della California previsto per l'inizio del 15 gennaio a seconda del meteo e delle condizioni di recupero", si legge in un post.

E' la prima volta che Nasa interrompe missione per emergenza sanitaria

La missione Crew-11 è composta dai due astronauti della Nasa Zena Cardman e Mike Fincke, da Kimiya Yui della Japan Aerospace Exploration Agency e da Oleg Platonov di Roscosmos. I quattro erano partiti dal Kennedy Space Center in Florida il primo agosto e sarebbero dovuti rientrare sulla Terra dopo 6 mesi. L'agenzia spaziale non ha fornito dettagli su chi sia il malato, ma ha chiarito che è in condizioni stazionarie e non necessita di un recupero urgente. Si tratta della prima volta che la Nasa si trova a interrompere una missione per un'emergenza sanitaria. Sull'Iss si trovano al momento in totale sette astronauti. La Nasa ha spiegato che a questo punto potrebbe essere anticipata la nuova missione.