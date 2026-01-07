Offerte Sky
Terremoto Filippine, scossa di magnitudo 6,4 all'isola di Mindanao

Mondo

Il sisma a colpito la costa meridionale, poco distante dalla città di Santiago. Non è stata diramata nessuna allerta tsunami né sono stati segnalati danni immediati

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 è stata registrata al largo delle coste delle Filippine dall'Istituto geologico statunitense (USGS), che inizialmente aveva segnalato una magnitudo di 6,7. Nash Paragas, soccorritore della provincia di Davao Oriental, ha detto all'AFP che per ora non sono state segnalate vittime o danni. "C'erano tremori. Ho visto alcune auto muoversi, ma credo sia stato solo per un breve periodo, circa cinque secondi," ha detto. Il sisma si è propagato ad una profondità di 58,6 chilometri, a circa 27 chilometri dalla città di Santiago, sull'isola di Mindanao. L'Est di Mindanao è stato scosso in ottobre da due terremoti di magnitudine 7,4 e 6,7 che hanno causato almeno otto morti. Il sisma è seguito a una magnitudo di 6,9 giorni prima, che aveva causato la morte di 76 persone e distrutto o danneggiato 72mila abitazioni nella provincia centrale di Cebu, secondo i dati governativi. 

