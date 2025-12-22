Michaela Benthaus, la prima donna con disabilità a volare nello Spazio

A guidare il viaggio spaziale, durato 10 minuti, è stata la Blue Origin, la società fondata da Jeff Bezos. Benthaus, in sedia a rotelle a causa di un incidente in mountain bike nel 2018 che le ha causato una lesione al midollo spinale, ha avuto l'opportunità di volare a oltre 100 chilometri di altitudine. Insieme a lei, anche un ex manager di SpaceX e quattro imprenditori

L'ingegnera aerospaziale Michaela Benthaus è la prima donna con disabilità a volare nello spazio. A guidare il viaggio spaziale, durato 10 minuti, è stata la Blue Origin, la società fondata da Jeff Bezos. Benthaus, in sedia a rotelle a causa di un incidente in mountain bike nel 2018 che le ha causato una lesione al midollo spinale, ha avuto l'opportunità di godersi alcuni minuti di assenza di gravità a oltre 100 chilometri di altitudine. Oltre all'ingegnera aerospaziale, al volo suborbitale hanno partecipato anche un ex manager di SpaceX e quattro imprenditori. Durante il viaggio, i passeggeri hanno raggiunto un punto appena al di sopra del cosiddetto “confine” dello spazio.