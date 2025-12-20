Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Case crollate e campi sommersi: la crisi in Sri Lanka dopo il ciclone

Silvia Donnini

Silvia Donnini
©Getty

Il ciclone Ditwah è stato definito il più grande disastro naturale degli ultimi vent'anni. Nell'isola, più di 600 persone sono morte, altre 200 risultano disperse e circa 170mila sono state sfollate. Oggi, gli srilankesi che non possono tornare nelle proprie case, distrutte dalle frane e dalle inondazioni, vivono nelle scuole e nelle moschee convertite in rifugi. "Una delle emergenze principali è la loro salute mentale", ha spiegato Samreen Hussain, operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ