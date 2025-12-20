Case crollate e campi sommersi: la crisi in Sri Lanka dopo il ciclone

Il ciclone Ditwah è stato definito il più grande disastro naturale degli ultimi vent'anni. Nell'isola, più di 600 persone sono morte, altre 200 risultano disperse e circa 170mila sono state sfollate. Oggi, gli srilankesi che non possono tornare nelle proprie case, distrutte dalle frane e dalle inondazioni, vivono nelle scuole e nelle moschee convertite in rifugi. "Una delle emergenze principali è la loro salute mentale", ha spiegato Samreen Hussain, operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere