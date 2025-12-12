Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto di magnitudo 6.7 in Giappone, allerta tsunami

Mondo

Il sisma è stato registrato nella prefettura di Aomori, a nord del Giappone, alle ore 11:44 locali (3:44 in Italia) con epicentro nelle acque a circa 20 chilometri di profondità. Secondo il sistema di rilevamento, non si prevedono danni dalle onde sollevate dal terremoto

ascolta articolo

Un violento terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito il nord del Giappone. Ne dà notizia l'Ingv. Diramata dalla  Japan Meteorological Agency l'allerta tsunami, onde fino un metro. 

Il terremoto è stato registrato nella prefettura di Aomori, a nord del Giappone, alle ore 11:44 locali (3:44 in Italia) con epicentro nelle acque a circa 20 chilometri di profondità. Lo rende noto la Japan meteorological agency (Jma), che ha lanciato un allarme tsunami, misurando poi l'intensità della scossa in 4 sulla scala nipponica massima di 7 livelli. Il sisma odierno segue quello di martedì scorso di magnitudo 7.6. Secondo il sistema di allerta, non si prevedono danni alle coste da parte delle onde sollevate.

 

Mondo: Ultime notizie

Zelensky: "Trump chiede cessione del Donbass, serve referendum". LIVE

live Mondo

Gli Usa fanno pressione su Kiev affinché si ritiri dal Donbass mentre Mosca "avanza a ritmo...

Terremoto di magnitudo 6.7 in Giappone, allerta tsunami

Mondo

Il sisma è stato registrato nella prefettura di Aomori, a nord del Giappone, alle ore 11:44...

Rovaniemi, i soldati Nato nella città di Babbo Natale: ecco perché

Mondo

Rovaniemi in Finlandia è una città avvolta nella magia, tradizionale residenza di Babbo Natale...

Gaza, media: “Usa invitano Italia ad aderire Consiglio di pace”

Mondo

L’amministrazione Usa ha informato alcuni Paesi occidentali sulla composizione del futuro...

Zelensky: "Donetsk e Zaporizhzhia sono nodi irrisolti"

Mondo

I funzionari di Ucraina, Usa, Francia, Germania e Gb sabato a Parigi per parlare del piano di...

Mondo: I più letti