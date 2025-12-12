Intelligenza artificiale, Trump centralizza la regolamentazione in Usa

L’idea del presidente americano è impedire che i singoli Stati applichino una propria regolamentazione. "Vogliamo avere un'unica fonte di autorizzazione", ha spiegato il numero uno della Casa Bianca che ha già firmato l’ordine esecutivo per la centralizzazione ascolta articolo

L'intelligenza artificiale negli Stati Uniti sarà regolamentata a livello federale. È quanto contenuto nell’ultimo ordine esecutivo firmato da Donald Trump che ha deciso di centralizzare la regolamentazione dell’IA in modo da impedire ai singoli Stati americani di farlo a livello locale. "Vogliamo avere un'unica fonte di autorizzazione", ha detto il presidente Usa. "Siamo molto più avanti della Cina. La Cina lo sa. E non farlo sarebbe il regalo più grande alla Cina".

Usa avanti alla Cina Nel campo dell’intelligenza artificiale Donald Trump ritiene di essere un passo avanti alla Cina. Lo ha detto lo stesso presidente, come riportato da Bloomberg, nel corso di un evento alla Casa Bianca. "Dominiamo e di molto l'industria dell'intelligenza artificiale", ha affermato Trump con l’appoggio del segretario al Tesoro Bessent che ha sottolineato come gli Usa avanzeranno ancora rispetto alla Cina nel campo dell’IA che rappresenterà, a detta di Bessent, “la maggiore fonte di crescita economica" per il Paese.