Intelligenza artificiale, Trump centralizza la regolamentazione in Usa

L'intelligenza artificiale negli Stati Uniti sarà regolamentata a livello federale. È quanto contenuto nell’ultimo ordine esecutivo firmato da Donald Trump che ha deciso di centralizzare la regolamentazione dell’IA in modo da impedire ai singoli Stati americani di farlo a livello locale. "Vogliamo avere un'unica fonte di autorizzazione", ha detto il presidente Usa. "Siamo molto più avanti della Cina. La Cina lo sa. E non farlo sarebbe il regalo più grande alla Cina".
Usa avanti alla Cina
Nel campo dell’intelligenza artificiale Donald Trump ritiene di essere un passo avanti alla Cina. Lo ha detto lo stesso presidente, come riportato da Bloomberg, nel corso di un evento alla Casa Bianca. "Dominiamo e di molto l'industria dell'intelligenza artificiale", ha affermato Trump con l’appoggio del segretario al Tesoro Bessent che ha sottolineato come gli Usa avanzeranno ancora rispetto alla Cina nel campo dell’IA che rappresenterà, a detta di Bessent, “la maggiore fonte di crescita economica" per il Paese.
Perché centralizzare
Per potersi mantenere un passo avanti alla Cina, gli Usa hanno bisogno di avanzare compatti. È anche per questo motivo che Trump ha deciso di centralizzare la regolamentazione dell’Intelligenza artificiale, non permettendo ai 50 Paesi di autoregolamentarsi. Una legge federale in tal senso ancora non esiste e questo ordine esecutivo firmato dal presidente vuole proprio essere il primo passo in questa direzione: ovvero creare una base seguita allo stesso modo da tutti gli Stati Uniti. Evitare che i singoli Stati possano dare diverse regole o imporre paletti alle big tech sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale è in questo momento, secondo il piano economico e tecnologico di Trump, l’unico modo per mantenere gli Usa competitivi rispetto alla Cina.