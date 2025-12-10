Offerte Sky
Mondo

Trump perde Miami: cosa significa per la Florida l'elezione di Higgins

Luciana Grosso

Ispi
La neo sindaca di Miami Eileen Higgins - Getty

La vittoria democratica rompe un dominio repubblicano durato 28 anni e sorprende per il contesto: una città a maggioranza ispanica in uno Stato ormai considerato roccaforte trumpiana. Un risultato che riflette il malcontento verso le politiche migratorie della Casa Bianca, percepite come dannose proprio dalle comunità latine che lo avevano sostenuto. E ora il voto degli ispanici, decisivo per decenni a favore dei conservatori, mostra segnali di riposizionamento

