Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Perché gli omicidi stanno calando negli Usa?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Negli Usa gli omicidi calano da quattro anni: nel 2024 quasi 6.000 in meno rispetto al 2021 e -20% nelle grandi città. Un mix di interventi locali, fattori sociali e ripresa economica spiega il trend, mentre anche la percezione pubblica torna ai livelli pre-pandemia

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ