Perché la telefonata Witkoff-Ushakov indebolisce il piano di pace

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

La trascrizione dello scambio telefonico tra l'inviato speciale di Trump per la mediazione con Mosca e il principale consigliere del Cremlino, pubblicata da Bloomberg, ha scatenato una bufera che rischia di travolgere la credibilità delle trattative per la pace in Ucraina e degli stessi attori coinvolti, incluso il presidente degli Stati Uniti. E resta da capire chi abbia diffuso quell'audio e a quale scopo

