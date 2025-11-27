Perché la telefonata Witkoff-Ushakov indebolisce il piano di pace

La trascrizione dello scambio telefonico tra l'inviato speciale di Trump per la mediazione con Mosca e il principale consigliere del Cremlino, pubblicata da Bloomberg, ha scatenato una bufera che rischia di travolgere la credibilità delle trattative per la pace in Ucraina e degli stessi attori coinvolti, incluso il presidente degli Stati Uniti. E resta da capire chi abbia diffuso quell'audio e a quale scopo