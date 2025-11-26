Perché un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina resta improbabile

Le trattative di pace continuano a girare a vuoto, ripetendo un copione che si trascina dal vertice di Anchorage: Mosca avanza richieste che equivalgono a una resa totale di Kiev e non mostra alcuna fretta di concludere il conflitto. Le speranze degli ucraini sono affidate all’inviato Witkoff, ma il Cremlino potrebbe usare l’incontro per rinsaldare la propria posizione. Così l’atmosfera dei negoziati ad Abu Dhabi è di frustrazione e attesa. Intanto l’Europa resta ai margini, fuori dal perimetro delle decisioni
