Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Perché un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina resta improbabile

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Le trattative di pace continuano a girare a vuoto, ripetendo un copione che si trascina dal vertice di Anchorage: Mosca avanza richieste che equivalgono a una resa totale di Kiev e non mostra alcuna fretta di concludere il conflitto. Le speranze degli ucraini sono affidate all’inviato Witkoff, ma il Cremlino potrebbe usare l’incontro per rinsaldare la propria posizione. Così l’atmosfera dei negoziati ad Abu Dhabi è di frustrazione e attesa. Intanto l’Europa resta ai margini, fuori dal perimetro delle decisioni

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ