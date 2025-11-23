Papa: "Immenso dolore per rapimenti in Nigeria e Camerun"

"Ho appreso con immensa tristezza le notizie dei rapimenti di sacerdoti, fedeli e studenti nella Nigeria e nel Camerun, sento forte il dolore soprattutto per i tanti ragazzi e ragazze sequestrati e per le loro famiglie angosciate". Sono le parole di papa Prevost prima dell'Angelus, concludendo la messa presieduta in piazza San Pietro. "Rivolgo un accorato appello affinché vengano subito liberati gli ostaggi - ha aggiunto Leone XIV - ed esorto le autorità competenti a prendere decisioni adeguate e tempestive per assicurarne il rilascio. Preghiamo perché chiese e scuole sempre ovunque - ha aggiunto - restino lunghi di sicurezza e speranza".

Abbraccio all'Ucraina

Poi Leone ha salutato i fedeli ucraini accorsi in piazzza, dove la sala stampa ha comunicato 60mila presenze: "Portate in patria l'abbraccio e la preghiera di questa piazza", ha detto il pontefice rivolto ai fedeli provenienti da alcune diocesi dell'Ucraina.

Lettera apostolica

"E' ormai vicino il viaggio apostolico che compirò in Turchia e Libano", ha poi annunciato il Papa. "In Turchia sarà celebrato il 1700esimo anniversario del Concilio di Nicea. Per questo oggi viene pubblicata la Lettera apostolica In Unitate Fidei che commemora tale storico evento", ha detto.