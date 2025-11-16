Cina, mandato d’arresto per il monaco del Tempio Shaolin

L’uomo, per 25 anni alla guida del tempio meta di milioni di visitatori, è sotto inchiesta per aver violato i precetti buddisti. Shi Yongxin è noto anche come “monaco Ceo” per aver trasformato il Tempio in un marchio, con tanto di attività commerciali
Scandalo al Tempio Shaolin, in Cina. Shi Yongxin, monaco che per oltre due decenni ha guidato il luogo protagonista della storia ancia cinese e noto come la culla del kung fu, è stato messo sotto indagine dalla Procura di Xinxiang con le accuse di appropriazione indebita e corruzione. Le autorità del luogo, nella provincia centrale di Henan, hanno “autorizzato l'arresto di Shi Yongxin", come riferisce l'agenzia ufficiale cinese Xinhua, senza però fornire molti altri dettagli.
Chi è Yongxin
Il monaco Shi Yongxin, 60 anni, ha guidato il tempio per 25 anni. Lo scorso luglio, però, era stato sostituito a causa dello scandalo scoppiato quando le autorità avevano fatto sapere che era sotto inchiesta. L’uomo è accusato di aver violato i precetti buddisti per aver avuto relazioni con diverse donne per molto tempo e almeno un figlio illegittimo. Negli anni Shi Yongxin si era conquistato il soprannome di "monaco Ceo" per aver trasformato il Tempio in un 'marchio', con tanto di attività commerciali: una trasformazione che non ha mancato di suscitare critiche. Dieci anni fa era stato accusato di aver avuto diversi figli e di appropriazione indebita. Era sparito per un po', poi erano cadute tutte le accuse contro di lui.