Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Da irregolari a illegali: come cambia l’aiuto ai migranti in Grecia

Agnese Ranaldi

In Grecia le politiche migratorie si fanno più dure: chi entra senza permesso rischia la detenzione. Le ONG come Meraki colmano le lacune governative, offrendo supporto legale, servizi essenziali e attività che restituiscono agency ai migranti. Ne abbiamo parlato con la coordinatrice del progetto ad Atene, Matilde Bernabò

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ