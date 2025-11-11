Rilasciato Hannibal Gheddafi, era detenuto da 10 anni in Libano

Hannibal Gheddafi, uno dei figli dell'ex rais libico Muammar Gheddafi, è stato rilasciato: è stato per 10 anni detenuto in Libano. La conferma è arrivata dal suo avvocato, Laurent Bayon, all'Afp. Hannibal era stato incarcerato con l'accusa di aver nascosto informazioni su Musa al Sadr, imam sciita scomparso in Libia nel 1978. Il rilascio del figlio dell'ex rais libico è stato predisposto nello scorso mese di ottobre da parte della giustizia libanese. Per la liberazione inizialmente era stata fissata come condizione una cauzione pari ad 11 milioni di dollari, in seguito abbassata a 900mila.

Chi è Hannibal Gheddafi

Come detto Hannibal Gheddafi, 49 anni, era stato arrestato con l'accusa di disporre di informazioni sulla misteriosa scomparsa in Libia, nel 1978, dell'imam sciita libanese Moussa Sadr, il fondatore di Amal di cui ritengono responsabile il padre, Muammar Gheddafi. All'epoca dei fatti, Hannibal aveva solamente due anni. Bayon ha precisato che il suo assistito è pronto a lasciare il Libano per una destinazione "segreta" e ha ribadito che Hannibal Gheddafi ha il passaporto libico. Sposato con la modella libanese Aline Skaf, Gheddafi era fuggito in Siria nel 2011 dopo l'inizio della rivoluzione contro il regime di suo padre in Libia. Nel dicembre del 2015 era stato catturato da uomini armati e portato in Libano, dove era stato liberato dalle autorità che lo avevano poi arrestato.

Le formalità per il rilascio

Un funzionario giudiziario libanese ha confermato che, nelle scorse ore, gli avvocati di Gheddafi si sono recati nel penitenziario in cui era detenuto per ultimare le formalità per il suo rilascio. "Se Hannibal Gheddafi ha potuto essere detenuto arbitrariamente in Libano per dieci anni, è perchè la magistratura non era indipendente", ha aggiunto il legale dell'uomo.

La vicenda legata a Muammar Gheddafi

Muammar Gheddafi era stato catturato e trucidato durante una rivolta in Libia nel 2011 insieme al figlio Mutassim. Anche i due più giovani degli otto figli dell'ex leader libico, Saif al-Arab e Khamis, avevano perso la vita nei combattimenti che avevano condotto al rovesciamento di Gheddafi. Da allora la Libia non ha più recuperato la stabilità ed è contesa tra due amministrazioni concorrenti, spesso in lotta sia tra loro che con le milizie locali. Hannibal Gheddafi, che aveva avuto problemi legali in Francia e Svizzera, era stato arrrstato mentre fuggiva in Siria per raggiungere la moglie.