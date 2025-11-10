Offerte Black Friday
India, esplosione nel centro di New Delhi: almeno 8 morti e diversi feriti

©Ansa

Stando alle prime ipotesi, ad esplodere sarebbe stata un'auto fuori dalla stazione della metropolitana di Lal Quila. La natura della deflagrazione, al momento, non è però ancora stata stabilita

Sono almeno 8 i morti e 12 i feriti In India, dopo una potente esplosione verificatasi nel centro di New Delhi, vicino al Forte Rosso. Lo segnalano i media locali secondo cui l'allerta nella capitale indiana è stata innalzata al "livello massimo". Le immagini trasmesse dal canale televisivo Ndtv hanno mostrato una imponente colonna di fuoco accanto a diversi veicoli parzialmente bruciati, oltre ad una significativa presenza sia della polizia sia di diversi mezzi di primo soccorso e d'emergenza. Stando alle prime ipotesi, ad esplodere sarebbe stata un'auto fuori dalla stazione della metropolitana di Lal Quila. La natura della deflagrazione, al momento, non è però ancora stata stabilita. "Tutte le ipotesi sono al vaglio" ha confermato la Polizia indiana alla Bbc. 

Incendiati alcuni veicoli

Dopo la deflagrazione, si sono sviluppate fiamme che hanno incendiato almeno tre o quattro veicoli situati nelle vicinanze. Massima attenzione da parte delle autorità, in particolare per quanto riguarda aree come i luoghi di culto. 

La polizia intervenuta sul luogo dell'esplosione - ©Ansa

