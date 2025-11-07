Vaticano, Guardia svizzera indagata per antisemitismo

Mercoledì 29 ottobre, all’esterno della Piazza San Pietro durante un’udienza pubblica, una guardia della Guardia Svizzera sarebbe stata protagonista di un episodio che ha suscitato forte indignazione. Secondo la scrittrice israeliana Michal Govrin e una collega ebrea che facevano parte di una delegazione internazionale, l’uomo avrebbe pronunciato la parola “ebrei” in tono sprezzante rivolgendosi a loro, e in seguito avrebbe compiuto il gesto di sputare nella loro direzione. A seguito della segnalazione, il portavoce della Guardia Svizzera pontificia ha confermato l’avvio di un’indagine interna.