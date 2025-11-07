Offerte Sky
Mondo

Il Giappone sempre più vecchio vuole più figlie femmine

Agnese Ranaldi

Si parla tanto di inverno demografico: vogliamo raccontare come si affronta fuori dall’Italia. In Giappone, cresce il desiderio di avere figlie femmine. Ma l'obiettivo non è la parità: le donne restano legate al lavoro di cura in un Paese che invecchia rapidamente. Con fecondità bassissima, matrimoni in calo e poche misure di welfare, il Paese rischia un crollo demografico del 45% entro il 2100

