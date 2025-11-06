Offerte Sky
Mondo

Un anno in Giappone per la vacanza-lavoro: cosa fare se sei under 30

Giovanni Reho

Avvocato
©Getty

Ratificato il 17 settembre 2025 l’accordo Italia-Giappone sul programma Working Holiday, che consente ai giovani tra 18 e 30 anni di vivere fino a un anno nel Paese ospitante, combinando vacanza e lavoro. Un ponte culturale e professionale per rafforzare i legami bilaterali.

