Mondo

Viralità sì, ma su basi solide: la lezione social di Mamdani

Davide Piacenza
©Getty

Campagne virali, meme come mezzo – e non mero contorno – della comunicazione politica, e una capacità di ridefinire le linee della narrazione pubblica anche con le interazioni digitali. Ma vediamo perché sarebbe un errore ascrivere la sua vittoria a un semplice uso illuminato dei social media. Le ragioni della sua affermazione, infatti, rimangono da cercare anzitutto altrove

