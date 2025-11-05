Offerte Sky
La madre di una vittima: “Sciopero della fame per i morti di Novi Sad”

Ludovica Passeri

Abbiamo incontrato a Belgrado Dijana Hrka, madre di Stefan, una delle vittime del crollo della tettoia della stazione ferroviaria di Novi Sad che il primo novembre 2024 provocò la morte di 16 persone, dando il via a grandi proteste contro la corruzione. All’indomani del grande raduno commemorativo convocato a Novi Sad nel giorno dell’anniversario, la donna ha iniziato lo sciopero della fame a pochi metri del Parlamento

