Cosa pensano davvero i russi della loro economia?

A più di tre anni dall’invasione dell’Ucraina, Mosca mostra un’economia sorprendentemente resiliente ma sempre più sotto pressione. I dati Gallup rivelano un calo della fiducia dei cittadini, con meno ottimismo rispetto al 2023. La crescita rallenta, l’inflazione sale e la guerra assorbe risorse cruciali. Il boom dei salari, spinto da spesa militare e carenza di manodopera, sostiene i redditi ma non i più poveri. Le disuguaglianze restano profonde e minacciano la tenuta sociale del Paese