In un momento di fortissima polarizzazione nel Paese, che da mesi è teatro di proteste contro la corruzione e contro l’attuale leadership politica, anche la più importante kermesse letteraria diventa terreno di scontro, con alcune importanti defezioni sul fronte degli autori e delle case editrici. Abbiamo parlato con uno degli scrittori che ha scelto di boicottare la 68esima edizione della fiera