Cosa c’è dietro la legge greca che introduce le 13 ore di lavoro

Atene ha approvato una norma che consente di lavorare fino a 13 ore al giorno, per un massimo di 37 volte l’anno, con paga maggiorata del 40%. La maggioranza di centrodestra l’ha difesa come un modo per regolarizzare una realtà già esistente. Ma sindacati e opposizione temono che sia un passo indietro nei diritti dei lavoratori. Il rischio, dicono, è che la “volontarietà” diventi una pressione occulta. E che un tabù conquistato in decenni di lotte operaie sia definitivamente crollato
