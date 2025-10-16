Il destino di TikTok negli Usa

Se andrà in porto il piano di nazionalizzazione lanciato da Trump, assisteremo a un passaggio epocale non solo per la piattaforma in questione, ma soprattutto per le traiettorie del potere digitale, delle regolamentazioni del settore e dell’equilibrio geopolitico nel panorama tech su scala globale. Vediamo come dovrebbe funzionare il “TikTok Made in USA” e quale sarebbe l'impatto più generale