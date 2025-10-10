Antartide, terremoto di magnitudo 7.8 nel canale di Drake

Un violento sisma ha colpito la regione cilena di Magallanes e l’Antartide, spingendo le autorità a dichiarare lo stato di precauzione per rischio tsunami. L’epicentro è stato individuato nel canale di Drake, tra capo Horn e le isole Shetland Meridionali. Al momento non si segnalano danni né interruzioni dei servizi. Evacuate in via preventiva le aree costiere dell’Antartide cilena, mentre le squadre di emergenza sono al lavoro per verificare eventuali conseguenze