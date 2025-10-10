Esplora tutte le offerte Sky
Antartide, terremoto di magnitudo 7.8 nel canale di Drake

Mondo
Ingv

Un violento sisma ha colpito la regione cilena di Magallanes e l’Antartide, spingendo le autorità a dichiarare lo stato di precauzione per rischio tsunami. L’epicentro è stato individuato nel canale di Drake, tra capo Horn e le isole Shetland Meridionali. Al momento non si segnalano danni né interruzioni dei servizi. Evacuate in via preventiva le aree costiere dell’Antartide cilena, mentre le squadre di emergenza sono al lavoro per verificare eventuali conseguenze

Un forte terremoto di magnitudo 7,8 ha scosso nel pomeriggio la regione cilena di Magallanes e l'Antartide, senza che al momento si registrino danni né interruzioni nei servizi essenziali. Lo rendono noto i principali media del Paese andino. Secondo il Centro sismológico cileno (Csn), l'epicentro del sisma è stato localizzato circa 263 chilometri a nord-ovest della base Presidente Eduardo Frei Montalva, nel canale di Drake, il tratto di mare che separa capo Horn, l'estremità più meridionale dell'America meridionale, dalle isole Shetland Meridionali, in Antartide, collegando l'Oceano Pacifico con l'Atlantico.

Potenziale rischio tsunami

A seguito del movimento tellurico, il Servizio idrografico e oceanografico della Marina cilena ha dichiarato lo "stato di precauzione" per il territorio antartico cileno, a causa del rischio potenziale di tsunami. Il Senapred, l'organismo cileno di gestione delle emergenze, ha disposto l'evacuazione preventiva delle aree costiere e delle spiagge dell'Antartide cilena. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre squadre di emergenza e personale militare verificano eventuali danni nelle basi presenti nella zona.

