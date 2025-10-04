Esplora tutte le offerte Sky
Lo scrittore palestinese Atef Abu Saif: “Gaza non ha bisogno di occupazioni straniere”

Ludovica Passeri

Del Piano Trump per la Striscia di Gaza ha parlato a Sky Insider lo scrittore gazawi, nato nel campo profughi di Jabalia, ed ex Ministro della Cultura dell'Autorità nazionale palestinese, incarcerato più volte da Hamas. Lo abbiamo incontrato al Festival di Internazionale a Ferrara

 

