Per motivi che risalgono alla Shoah, Berlino ha sempre fatto della sicurezza dello Stato di Israele una "ragion di Stato". Sul piano diplomatico, il governo ha sempre sostenuto la soluzione dei due Stati, ma non ha mai riconosciuto formalmente la Palestina. Ora, però, la maggior parte dell'opinione pubblica esprime idee molto più critiche nei confronti dell'operato di Tel Aviv