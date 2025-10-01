Esplora tutte le offerte Sky
Mondo

Le 48 ore senza internet dell'Afghanistan

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

L’Afghanistan è rimasto per due giorni completamente isolato dal mondo digitale. Internet è scomparso: paralizzando banche, ospedali, scuole e persino la telefonia. Nessuna chiamata, nessun soccorso possibile, nessuna possibilità di lavorare o studiare. Non si è trattato di un guasto, ma di una scelta deliberata del regime talebano, che utilizza il blackout digitale come strumento di controllo e repressione

