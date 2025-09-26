Esplora tutte le offerte Sky
Olanda, arrestati due 17enni: accusati di essere spie per la Russia

Mondo
©Getty

L'arresto è scattato dopo una segnalazione dei servizi di sicurezza olandesi. Secondo il padre di uno dei due, i ragazzi sono stati reclutati su Telegram da hacker filorussi. Uno dei due ragazzi rimarrà in carcere per altre due settimane, l’altro è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico

Due 17enni olandesi sono stati arrestati perchè accusati di spionaggio. Secondo quanto riporta il quotidiano De Telegraaf, pare che i due siano stati reclutati su Telegram da hacker filorussi. Lo scorso 16 agosto avrebbero utilizzato, nei pressi delle sedi di Europol, Eurojust e dell’ambasciata canadese all’Aia, un ‘wi-fi sniffer‘, ovvero un dispositivo in grado di mappare le reti presenti nell’area e intercettare dati. Secondo il genitore del principale sospettato, lunedì pomeriggio otto uomini con passamontagna hanno fatto irruzione nella loro abitazione con un mandato di perquisizione. Gli agenti hanno raggiunto direttamente la stanza dove il ragazzo stava facendo i compiti, portandolo via senza ulteriori spiegazioni, limitandosi a parlare di “spionaggio” e “servizi a un paese straniero”.

