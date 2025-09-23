Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Accordo libero scambio Ue-Indonesia, no tax su 80% esportazioni indonesiane verso Europa

Mondo
©Ansa

Conclusi i negoziati per un'intesa di partenariato economico e un'altra sulla protezione degli investimenti, considerata, dal punto di vista europeo, un passo importante per realizzare la strategia di diversificazione, rafforzare i legami commerciali e di investimento 

ascolta articolo

L'Unione Europea e l'Indonesia hanno concluso i negoziati per un accordo di libero scambio dopo oltre nove anni. Il commissario Ue per il Commercio Maros Sefcovic e Airlangga Hartarto, ministro coordinatore per gli Affari Economici dell'Indonesia, hanno firmato a Bali un Accordo di Partenariato Economico Globale (Cepa) e un Accordo sulla Protezione degli Investimenti. Questo comporterà la quasi completa abolizione dei dazi doganali sui beni dell'Ue, inclusi ricambi per automobili e prodotti agricoli importati in Indonesia.

INDONESIA EU CEPA - ©Ansa

Ue: risparmio da 600 mln per esportatori Ue

Bruxelles segnala che l’intesa apporterà notevoli benefici agli agricoltori europei, riducendo i dazi sui prodotti agroalimentari e proteggendo i prodotti tradizionali Ue, settori industriali chiave, come quello automobilistico, chimico e dei macchinari. Complessivamente, gli esportatori della Ue risparmieranno circa 600 milioni di euro all'anno in dazi pagati sulle loro merci che entrano nel mercato indonesiano, e i prodotti europei saranno più accessibili e disponibili per i consumatori indonesiani. Le bozze di testo negoziate saranno pubblicate a breve. I testi saranno sottoposti a revisione giuridica dopodiché la Commissione europea presenterà al Consiglio la sua proposta per la firma e la conclusione dei due accordi, che una volta adottati potranno essere firmati dalle due parti.

INDONESIA EU CEPA - ©Ansa

Nuove opportunità per le esportazioni automobilistiche dell'Ue

"Nell'imprevedibile economia globale odierna, le relazioni commerciali non sono solo strumenti economici, ma risorse strategiche che segnalano fiducia, allineamento e resilienza", ha affermato Sefcovic. "Settori chiave dell'Ue, come l'agroalimentare e la produzione manifatturiera avanzata, trarranno vantaggio da un maggiore accesso al mercato e da una maggiore prevedibilità". "Allo stesso modo, eliminando gradualmente i dazi del 50% sulle importazioni di automobili dall'Indonesia, l'accordo crea nuove opportunità per le esportazioni automobilistiche dell'Ue e per gli investimenti nei veicoli elettrici", ha continuato Sefcovic. "Sono convinto che la conclusione odierna dei negoziati sia solo l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo".

Mondo: Ultime notizie

Perché la Russia sta continuando a provocare il fronte Est della Nato?

Mondo

Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa la Russia di aver mandato i droni che...

Raid israeliani nella Striscia, almeno 37 morti. LIVE

live Mondo

Lo riferisce l'emittente libanese Al Mayadeen. Secondo quanto riportato, l'artiglieria israeliana...

Droni su Copenaghen e Oslo, premier danese: Non escludo mano di Mosca

live Mondo

Il responsabile dei sorvoli con droni sull'aeroporto di Copenaghen ieri sera è "un attore...

Usa, 10mila dollari per il visto H-1B: le nuove regole di Trump

Mondo

Il presidente Usa ha imposto norme più stringenti sul visto di ingresso destinato a coloro che...

Accordo libero scambio Ue-Indonesia

Mondo

Conclusi i negoziati per un'intesa di partenariato economico e un'altra sulla protezione degli...

Mondo: I più letti