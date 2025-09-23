Accordo libero scambio Ue-Indonesia

Conclusi i negoziati per un'intesa di partenariato economico e un'altra sulla protezione degli investimenti, considerata, dal punto di vista europeo, un passo importante per realizzare la strategia di diversificazione, rafforzare i legami commerciali e di investimento ascolta articolo

L'Unione Europea e l'Indonesia hanno concluso i negoziati per un accordo di libero scambio dopo oltre nove anni. Il commissario Ue per il Commercio Maros Sefcovic e Airlangga Hartarto, ministro coordinatore per gli Affari Economici dell'Indonesia, hanno firmato a Bali un Accordo di Partenariato Economico Globale (Cepa) e un Accordo sulla Protezione degli Investimenti. Questo comporterà la quasi completa abolizione dei dazi doganali sui beni dell'Ue, inclusi ricambi per automobili e prodotti agricoli importati in Indonesia.

INDONESIA EU CEPA - ©Ansa

Ue: risparmio da 600 mln per esportatori Ue Bruxelles segnala che l’intesa apporterà notevoli benefici agli agricoltori europei, riducendo i dazi sui prodotti agroalimentari e proteggendo i prodotti tradizionali Ue, settori industriali chiave, come quello automobilistico, chimico e dei macchinari. Complessivamente, gli esportatori della Ue risparmieranno circa 600 milioni di euro all'anno in dazi pagati sulle loro merci che entrano nel mercato indonesiano, e i prodotti europei saranno più accessibili e disponibili per i consumatori indonesiani. Le bozze di testo negoziate saranno pubblicate a breve. I testi saranno sottoposti a revisione giuridica dopodiché la Commissione europea presenterà al Consiglio la sua proposta per la firma e la conclusione dei due accordi, che una volta adottati potranno essere firmati dalle due parti.

INDONESIA EU CEPA - ©Ansa