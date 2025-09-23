Accordo libero scambio Ue-Indonesia, no tax su 80% esportazioni indonesiane verso EuropaMondo
Conclusi i negoziati per un'intesa di partenariato economico e un'altra sulla protezione degli investimenti, considerata, dal punto di vista europeo, un passo importante per realizzare la strategia di diversificazione, rafforzare i legami commerciali e di investimento
L'Unione Europea e l'Indonesia hanno concluso i negoziati per un accordo di libero scambio dopo oltre nove anni. Il commissario Ue per il Commercio Maros Sefcovic e Airlangga Hartarto, ministro coordinatore per gli Affari Economici dell'Indonesia, hanno firmato a Bali un Accordo di Partenariato Economico Globale (Cepa) e un Accordo sulla Protezione degli Investimenti. Questo comporterà la quasi completa abolizione dei dazi doganali sui beni dell'Ue, inclusi ricambi per automobili e prodotti agricoli importati in Indonesia.
Ue: risparmio da 600 mln per esportatori Ue
Bruxelles segnala che l’intesa apporterà notevoli benefici agli agricoltori europei, riducendo i dazi sui prodotti agroalimentari e proteggendo i prodotti tradizionali Ue, settori industriali chiave, come quello automobilistico, chimico e dei macchinari. Complessivamente, gli esportatori della Ue risparmieranno circa 600 milioni di euro all'anno in dazi pagati sulle loro merci che entrano nel mercato indonesiano, e i prodotti europei saranno più accessibili e disponibili per i consumatori indonesiani. Le bozze di testo negoziate saranno pubblicate a breve. I testi saranno sottoposti a revisione giuridica dopodiché la Commissione europea presenterà al Consiglio la sua proposta per la firma e la conclusione dei due accordi, che una volta adottati potranno essere firmati dalle due parti.
Nuove opportunità per le esportazioni automobilistiche dell'Ue
"Nell'imprevedibile economia globale odierna, le relazioni commerciali non sono solo strumenti economici, ma risorse strategiche che segnalano fiducia, allineamento e resilienza", ha affermato Sefcovic. "Settori chiave dell'Ue, come l'agroalimentare e la produzione manifatturiera avanzata, trarranno vantaggio da un maggiore accesso al mercato e da una maggiore prevedibilità". "Allo stesso modo, eliminando gradualmente i dazi del 50% sulle importazioni di automobili dall'Indonesia, l'accordo crea nuove opportunità per le esportazioni automobilistiche dell'Ue e per gli investimenti nei veicoli elettrici", ha continuato Sefcovic. "Sono convinto che la conclusione odierna dei negoziati sia solo l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo".