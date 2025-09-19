Ungheria, Orban: “Designeremo Antifa come organizzazione terroristica”

L'intenzione del presidente ungherese segue la decisione annunciata nei giorni scorsi da Donald Trump. "Sono venuti anche da noi, hanno picchiato persone innocenti per strada, ne hanno picchiati a morte alcuni, poi sono andati a Bruxelles per diventare rappresentanti del Parlamento europeo e da lì stanno dando lezioni all'Ungheria sullo stato di diritto": ha detto Orban riferendosi implicitamente all'eurodeputata di Sinistra Italiana, Ilaria Salis

Il gruppo di sinistra Antifa sarà designato come organizzazione terroristica in Ungheria. Lo ha reso noto il presidente Viktor Orbán che ha così deciso di seguire le orme del presidente statunitense Donald Trump che nei giorni scorsi aveva comunicato la stessa intenzione. Il presidente ungherese, parlando nella sua consueta intervista a Kossuth Radio, si è detto "soddisfatto" della decisione di Trump, annunciando di voler fare lo stesso in Ungheria. "Antifa è un'organizzazione terroristica, sono venuti anche da noi, hanno picchiato persone innocenti per strada, ne hanno picchiati a morte alcuni, poi sono andati a Bruxelles per diventare rappresentanti del Parlamento europeo e da lì stanno dando lezioni all'Ungheria sullo stato di diritto" ha detto Orbán riferendosi, senza nominarla, all'eurodeputata di Sinistra Italiana, Ilaria Salis, accusata di aver percosso alcuni militanti neonazisti a Budapest e di cui l'Ungheria ha richiesto la revoca dell'immunità.