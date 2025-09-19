Ungheria, Orban: “Designeremo Antifa come organizzazione terroristica”

L'intenzione del presidente ungherese segue la decisione annunciata nei giorni scorsi da Donald Trump. "Sono venuti anche da noi, hanno picchiato persone innocenti per strada, ne hanno picchiati a morte alcuni, poi sono andati a Bruxelles per diventare rappresentanti del Parlamento europeo e da lì stanno dando lezioni all'Ungheria sullo stato di diritto": ha detto Orban riferendosi implicitamente all'eurodeputata di Sinistra Italiana, Ilaria Salis
Il gruppo di sinistra Antifa sarà designato come organizzazione terroristica in Ungheria. Lo ha reso noto il presidente Viktor Orbán che ha così deciso di seguire le orme del presidente statunitense Donald Trump che nei giorni scorsi aveva comunicato la stessa intenzione. Il presidente ungherese, parlando nella sua consueta intervista a Kossuth Radio, si è detto "soddisfatto" della decisione di Trump, annunciando di voler fare lo stesso in Ungheria. "Antifa è un'organizzazione terroristica, sono venuti anche da noi, hanno picchiato persone innocenti per strada, ne hanno picchiati a morte alcuni, poi sono andati a Bruxelles per diventare rappresentanti del Parlamento europeo e da lì stanno dando lezioni all'Ungheria sullo stato di diritto" ha detto Orbán riferendosi, senza nominarla, all'eurodeputata di Sinistra Italiana, Ilaria Salis, accusata di aver percosso alcuni militanti neonazisti a Budapest e di cui l'Ungheria ha richiesto la revoca dell'immunità.
Tajani: "Non mi risulta Salis sia una terrorista"
Il riferimento implicito di Orban a Ilaria Salis ha fatto scattare il commento del ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Non devo fare commenti sulle scelte di altri Stati. Non credo che la Salis sia una terrorista. Ha idee molto diverse dalle mie, c’è un processo che la riguarda, ma non mi risulta che sia una terrorista”, ha detto il segretario di Forza Italia rispondendo a chi chiedeva un commento sulla decisione di Orban di designare gli AntiFa come una organizzazione terroristica.