Cile, terremoto di magnitudo 5.6 colpisce la regione di Tarapaca

Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito in queste ore la regione cilena di Tarapacal Lo ha confermato il Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo (EMSC). Il sisma è stato registrato ad una profondità di 89 km (55,92 miglia), hanno sottolineato gli esperti.