Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cile, terremoto di magnitudo 5.6 colpisce la regione di Tarapaca

Mondo

 Il sisma è stato registrato ad una profondità di 89 km (55,92 miglia), hanno sottolineato gli esperti dell'EMSC

ascolta articolo

Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito in queste ore la regione cilena di Tarapacal Lo ha confermato il Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo (EMSC). Il sisma è stato registrato ad una profondità di 89 km (55,92 miglia), hanno sottolineato gli esperti. 

FOTOGALLERY

Ipa/Protezione Civile

1/16
Cronaca

Cosa fare in caso di terremoto, i consigli della Protezione Civile

Avere sempre pronti in casa un kit di pronto soccorso e un estintore, conoscere i piani di emergenza comunali ed evitare di fuggire utilizzando scale e ascensori. Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Gaza, veto Usa all'Onu su aiuti. Hamas: "Ostaggi moriranno". LIVE

live Mondo

Gli Usa hanno posto di nuovo il veto a una bozza di risoluzione presentata al Consiglio di...

Putin: "700mila soldati al fronte ucraino". Trump: "Deluso". LIVE

live Mondo

Il presidente Usa attacca l'omologo russo: "Ma voglio evitare il rischio di una terza guerra...

Cile, terremoto di magnitudo 5.6 colpisce la regione di Tarapaca

Mondo

 Il sisma è stato registrato ad una profondità di 89 km (55,92 miglia), hanno sottolineato...

Russia, terremoto di magnitudo 7.8 in Kamchatka

Mondo

Il sisma si è verificato a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a...

Zelensky visita truppe. Putin: "700.000 soldati russi al fronte"

Mondo

Le forze ucraine hanno liberato 160 chilometri quadrati di territorio durante una "operazione di...

Mondo: I più letti