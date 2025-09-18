Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

La morte di Navalny e i segreti del Cremlino: il J'accuse della vedova Yulia

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La donna accusa apertamente Vladimir Putin dell'uccisione del marito, dichiarando di avere prove scientifiche. Sostiene di aver fatto analizzare campioni biologici da due laboratori indipendenti, che confermerebbero di un avvelenamento. Le circostanze del decesso restano ancora avvolte da dubbi ma le nuove rivelazioni rilanciano i sospetti di un omicidio politico

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ