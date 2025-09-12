Nikolina, il volto delle proteste contro Vučić

Abbiamo incontrato a Belgrado Nikolina, la ventiduenne diventata uno dei simboli della repressione delle forze dell’ordine ai danni dei manifestanti. Il politologo Viktor Stamenković: “Vi spiego perché le proteste anticorruzione e antiestablishment che vanno avanti da novembre sono diverse da quelle del passato. Siamo, a mio avviso, nell’ultima fase dell’era Vučić”