Usa, spari ad accademia navale in Maryland: diversi feriti

Edificio in lockdown ad Annapolis dopo che un ex cadetto avrebbe fatto irruzione aprendo il fuoco. Un dipendente del campus ha raccontato che il killer avrebbe finto di essere un poliziotto

La Us Naval Academy, ad Annapolis in Meryland, è in lockdown dopo che una persona cacciata dalla scuola è tornata nel campo armata. Lo riporta Fox citando alcune fonti, secondo le quali sarebbero stati sentiti colpi di arma da fuoco. Nel corso della sparatoria sarebbero stati segnalati diversi feriti. Alcuni testimoni hanno dichiarato di avere udito degli spari all'interno della Bancroft Hall, che ospita i cadetti. Un dipendente del campus avrebbe raccontato che il killer stava"bussando alle porte fingendo di essere un poliziotto".