L'effetto dei tagli di Trump sui parchi naturali americani

Il National Park Service ha perso circa 4 mila lavoratori da febbraio, tra cui 100 sovrintendenti. Tagli che, nonosante le aree siano rimaste aperte al pubblico, hanno causato danni ambientali, di sicurezza ed economici. E non è ancora finita, perché la Casa Bianca prevede di ridurre ulteriormente il budget di 1,2 miliardi di dollari