Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nyt, accordo nella famiglia Murdoch per la successione

Mondo
©Getty

Secondo il New York Times, Lachlan Murdoch assumerà il controllo di un nuovo trust di famiglia in un accordo del valore di 3,3 miliardi di dollari, garantendo che l'impero mediatico del padre mantenga il suo orientamento conservatore

ascolta articolo

La lunga battaglia per la successione della famiglia Murdoch, durata decenni, ha raggiunto un finale multimiliardario. Lo rivela il New York Times, secondo cui Lachlan Murdoch assumerà il controllo di un nuovo trust di famiglia in un accordo del valore di 3,3 miliardi di dollari, garantendo che l'impero mediatico del padre mantenga il suo orientamento conservatore.

Secondo i termini dell'accordo, i tre fratelli maggiori di Lachlan riceveranno 1,1 miliardi di dollari ciascuno per tutte le loro azioni nell'impero, attualmente detenute nel trust di famiglia esistente, che verrà sciolto.

L'accordo

L'accordo prevede la fine del contenzioso in corso tra Rupert e Lachlan, 54 anni, e i tre fratelli sul trust. Verrà creato un nuovo trust della famiglia Murdoch che includerà Lachlan e le sue due sorelle minori, Grace e Chloe. Tale trust deterrà la partecipazione di controllo nelle due principali società mediatiche di Murdoch, Fox Corporation e News Corp. L'accordo è complesso e prevede prestiti, holding e vendite di azioni. I dettagli sono stati definiti alla fine della scorsa settimana.

L'accordo non comporterà alcun cambiamento immediato; Lachlan gestisce già l'attività di Murdoch da diversi anni. Tuttavia, chiarisce l'incertezza sul futuro dell'azienda, consolidando la sua leadership a lungo termine. Il nuovo trust scadrà nel 2050 e garantirà a Lachlan di mantenere il controllo dell'impero almeno fino ad allora.

Mondo: Ultime notizie

Attentato a Gerusalemme: 6 morti. Netanyahu: "Distrutte 50 torri"

live Mondo

È salito a sei morti il bilancio dell'attacco terroristico avvenuto oggi a Gerusalemme Nord. Lo...

Cremlino: "Nessuna sanzione ci farà cambiare posizione". LIVE

live Mondo

Lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, dopo che ieri Trump si è detto pronto a...

Nyt, accordo nella famiglia Murdoch per la successione

Mondo

Secondo il New York Times, Lachlan Murdoch assumerà il controllo di un nuovo trust di...

Usa, democratici alla Camera ottengono lettera di Trump a Epstein

Mondo

"Abbiamo la lettera che Trump ha detto che non esisteva. È il momento che la Casa Bianca metta...

Londra, evacuato aeroporto Heathrow: perdita di materiali pericolosi

Mondo

E' stato riaperto il terminal 4 dell'aeroporto londinese di Heathrow, dopo l'evacuazione di...

Mondo: I più letti