Usa, Trump annuncia stop al voto per posta: solo per malati e militari

Sul suo social Truth il presidente americano ha promesso che emanerà un ordine esecutivo per limitare la possibilità di voto per corrispondenza: "Vanno utilizzate solo schede cartacee"
Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di volere eliminare la possibilità del voto per posta negli Stati Uniti, fatta eccezione per malati gravi e militari "Il documento d'identità dell'elettore deve essere incluso in ogni singola votazione. Nessuna eccezione! Emanerò un ordine esecutivo a tal fine", ha scritto Trump sul suo social Truth. "Inoltre, niente voto per corrispondenza, tranne che per i malati gravi e per i militari che si trovano lontano. Vanno utilizzate solo schede cartacee".
"Non mi dispiacerebbe vedere in manette Comey e Brennan"
Trump ha anche aggiunto non lo turberebbe vedere ammanettati in diretta tv l'ex diretta della Cia, John Brennan, e l'ex direttore dell'Fbi, james Comey, finiti sotto inchiesta per il loro ruolo nelle indagini sul Russiagate. Rispondendo alla domanda se e quando ci saranno arresti, il capo della Casa Bianca ha affermato: "Non so se ci saranno. Dovrebbero esserci. Quello che hanno fatto è una vergogna. Hanno imbrogliato, hanno mentito, hanno fatto così tante cose cattive e che sono state così dannose per il Paese".
