Usa, Trump annuncia stop al voto per posta: solo per malati e militari

Usa, Trump annuncia lo stop al voto per posta: varrà solo per malati e militari

Mondo

Sul suo social Truth il presidente americano ha promesso che emanerà un ordine esecutivo per limitare la possibilità di voto per corrispondenza: "Vanno utilizzate solo schede cartacee"

ascolta articolo

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di volere eliminare la possibilità del voto per posta negli Stati Uniti, fatta eccezione per malati gravi e militari "Il documento d'identità dell'elettore deve essere incluso in ogni singola votazione. Nessuna eccezione! Emanerò un ordine esecutivo a tal fine", ha scritto Trump sul suo social Truth. "Inoltre, niente voto per corrispondenza, tranne che per i malati gravi e per i militari che si trovano lontano. Vanno utilizzate solo schede cartacee". 

"Non mi dispiacerebbe vedere in manette Comey e Brennan"

Trump ha anche aggiunto non lo turberebbe vedere ammanettati in diretta tv l'ex diretta della Cia, John Brennan, e l'ex direttore dell'Fbi, james Comey, finiti sotto inchiesta per il loro ruolo nelle indagini sul Russiagate. Rispondendo alla domanda se e quando ci saranno arresti, il capo della Casa Bianca ha affermato: "Non so se ci saranno. Dovrebbero esserci. Quello che hanno fatto è una vergogna. Hanno imbrogliato, hanno mentito, hanno fatto così tante cose cattive e che sono state così dannose per il Paese".

donald trump sul tetto della casa bianca
Mondo

Usa, Donald Trump a sorpresa cammina sul tetto della Casa Bianca. FOTO

Il presidente americano è stato immortalato mentre ispezionava i lavori di ristrutturazione sulla sommità della residenza ufficiale a Washington. 'Sto solo facendo una passeggiata', ha risposto scherzando con i giornalisti che gli chiedevano il motivo dell'insolita uscita che ha imposto un cambio di postazione dei cecchini impegnati per la sicurezza. Interrogato su cosa intendesse costruire sul tetto, ha ironizzato dicendo 'missili nucleari' e mimando il lancio di un'arma con il braccio

