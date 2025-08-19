L'incontro tra Trump e Zelensky ci dà poche, fragili, certezze

Da Anchorage (Alaska) a Washington, abbiamo imparato ancora una volta che il trumpismo si fonda sulle fanfare, sui tappeti rossi e sugli annunci altisonanti. Ma anche che le capacità di mediazione di The Donald, nei fatti, non hanno condotto che a un generico rinvio a tempi migliori. In quattro giorni di dialoghi, si è parlato di tutto tranne che di un piano concreto per la fine della guerra