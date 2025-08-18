Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Le 1000 incognite del vertice di Washington tra Zelensky, Trump e l’Ue

Luciana Grosso

Luciana Grosso

Ispi

©Getty

L'esito dell'incontro - come da manuale con The Donald - è imprevedibile. Ma le richieste di Putin sono chiare: annessione del Donbass e chiusura del dossier Crimea. E la posizione di Kiev è netta: per l'Ucraina sono pretese irricevibili. Si tratta di distanze incolmabili?

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ