Abbiamo parlato con il ricercatore Viktor Stamenković degli scontri degli ultimi giorni. Qual è il futuro delle proteste anti-establishment che sono in corso da oltre nove mesi e qual è la strategia del presidente Aleksandar Vučić? Per Stamenković siamo di fronte a una fase nuova: “La repressione si è fatta più intensa perché le autorità sentono di aver perso il controllo sul Paese”